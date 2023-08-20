Сенатор РФ назвал слова Зеленского о Белгороде и НАТО бахвальством

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский, делая заявление про Белгород, пытается сохранить мину при плохой игре.

«Это просто бахвальство, попытка сохранить мину при плохой игре. Территории утрачены, война проиграна», — сказал Цеков.

Он добавил, что встречи и пресс-конференции украинского лидера с политиками Европы показывают «убогость и упадок Европы».

Несколько дней назад глава офиса НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может добиться членства в Североатлантическом альянсе путем уступок части территорий России.

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Зеленский ответил на вопрос о готовности обменять украинские территории на членство в НАТО. По его словам, Украина готова обменять на членство в НАТО Белгород.

До этого украинский министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что его страну смогут принять в состав НАТО на саммите альянса, который состоится летом 2024 года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.