Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине призвали поставить Зеленскому рамочные условия

Экс-советник Кучмы Соскин призвал Раду поставить рамочные условия Зеленскому

close
100%
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фоне ужесточения военных действий и отсутствия успехов украинских войск на фронте депутатам Рады нужно поставить «рамочные условия» действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому. Такое мнение он высказал в видео, опубликованном в его Youtube-канале

«Надо что-то делать с Зеленским, еще раз призываю. У депутатов должна появится инициатива», — сказал Соскин.

По его мнению, необходимо найти того, у кого есть хоть какая-то поддержка электората и кто может говорить вменяемо», оценивать ситуацию.

Соскин отметил, что Украина находится на грани катастрофы, поскольку происходит «жесточайшая война», потерявшая элемент рацио. Он подчеркнул, что массовость ударов и объем разрушений растет, а Зеленский, по его мнению, не способен управлять страной, поскольку он неадекватен.

«Психически неадекват, компетенции неадекват, менеджерский неадекват, социальный неадекват. Он просто опасен для государства, для людей опасен», — заявил Соскин.

До этого экс-советник Кучмы заявлял, что украинцам стоит добиваться отставки Зеленского из-за неудач украинского контрнаступления.

Соскин также говорил о том, что украинские войска не смогли прорвать линию обороны ВС РФ. По его словам, Вооруженные силы Украины испытывают сложности на фронте, в действие введены «последние стратегические силы».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях