На Украине призвали поставить Зеленскому рамочные условия

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фоне ужесточения военных действий и отсутствия успехов украинских войск на фронте депутатам Рады нужно поставить «рамочные условия» действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому. Такое мнение он высказал в видео, опубликованном в его Youtube-канале

«Надо что-то делать с Зеленским, еще раз призываю. У депутатов должна появится инициатива», — сказал Соскин.

По его мнению, необходимо найти того, у кого есть хоть какая-то поддержка электората и кто может говорить вменяемо», оценивать ситуацию.

Соскин отметил, что Украина находится на грани катастрофы, поскольку происходит «жесточайшая война», потерявшая элемент рацио. Он подчеркнул, что массовость ударов и объем разрушений растет, а Зеленский, по его мнению, не способен управлять страной, поскольку он неадекватен.

«Психически неадекват, компетенции неадекват, менеджерский неадекват, социальный неадекват. Он просто опасен для государства, для людей опасен», — заявил Соскин.

До этого экс-советник Кучмы заявлял, что украинцам стоит добиваться отставки Зеленского из-за неудач украинского контрнаступления.

Соскин также говорил о том, что украинские войска не смогли прорвать линию обороны ВС РФ. По его словам, Вооруженные силы Украины испытывают сложности на фронте, в действие введены «последние стратегические силы».

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