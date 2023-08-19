В Турции осудили действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что осуждают действия миротворческих сил Организации Объединенных наций касаемо турок-киприотов, которые вели дорожные работы в буферной зоне на Кипре. Об этом сообщает ТАСС.

«Как страна-гарант, мы призываем миротворческие силы ООН воздерживаться от действий и риторики, которые могли бы бросить тень на их миссию, которую они выполняют на Кипре в течение почти 60 лет, в равной степени относиться к двум сторонам (общинам. — «Газета.Ru») на острове, уважать суверенитет и территориальную целостность Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК)», — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что Турция и Кипр являются самыми безопасными туристическими направлениями для россиян. В список безопасных для граждан России направлений также вошли Европа, Мальдивы и ОАЭ.

При этом от поездок в Зимбабве и Конго Мкртчян советует отказаться. К частично опасным он отнес Тунис, Индию и Китай. По его словам, в первых двух странах случались нападения на туристов.

Ранее стало известно, сколько россиян получили вид на жительство в Турции в 2022 году.