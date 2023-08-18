Литва прекратила пропуск через треть КПП на границе с Белоруссией

Два из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе Литвы с Белоруссией — в Шумскасе и Тверячюсе — были закрыты. Пропуск через эти переходы прекращен с полуночи пятницы по московскому времени. Об этом пишет ТАСС.

Министр внутренних дел Агне Билотайте объяснила, что Вильнюс принял такие меры для борьбы с контрабандой и в связи с новыми угрозами безопасности.

«Прежде всего, необходимо усилить борьбу с контрабандой. На закрываемых переходах отсутствует рентгеновское оборудование для эффективного контроля», — сказала глава ведомства.

Второй причиной являются опасения литовских властей относительно присутствия бойцов частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии, которые якобы могут попытаться проникнуть в Литву через местные КПП. Грузовики через КПП не допускаются.

«Мы рассматриваем размещение «Вагнера» в Белоруссии как угрозу, на которую необходимо реагировать», — подчеркнула Билотайте.

На эти КПП были доставлены железобетонные блоки и так называемая концертина — колючая проволока с металлическими пластинами, используемая армией. Все это было использовано для блокировки дорог и подходов к КПП.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает излишней инфраструктуру КПП на белорусском направлении. Власти не уточнили срок приостановки работы переходов в Шумсксе и Тверячюсе.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.