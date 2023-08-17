Лукашенко рассказал, что Белоруссия ответит соседним странам в случае агрессии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика даст мгновенный ответ, если Украина, прибалтийские страны или Польша осуществят агрессию против нее. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.

По его словам, «угроза может быть одна» — агрессия против Белоруссии.

«Если агрессия даже со стороны Украины, со стороны Польши, Литвы Латвии начнется, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть», — рассказал Лукашенко.

До этого замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Белоруссии очень просто наладить отношения с Варшавой, это потребует всего нескольких шагов. Так он отреагировал на слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что необходимо улучшить отношения с польской стороной, поскольку страны являются соседями, «а соседей не выбирают».

Он добавил, что у Польши нет никаких враждебных намерений по отношению к Белоруссии. Яблонский подчеркнул, что Варшаве не нужны плохие отношения с Минском.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.