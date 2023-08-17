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Лукашенко рассказал, что Белоруссия ответит соседним странам в случае агрессии

Лукашенко: Минск мгновенно ответит, если страны Прибалтики проявят агрессию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика даст мгновенный ответ, если Украина, прибалтийские страны или Польша осуществят агрессию против нее. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.

По его словам, «угроза может быть одна» — агрессия против Белоруссии.

«Если агрессия даже со стороны Украины, со стороны Польши, Литвы Латвии начнется, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть», — рассказал Лукашенко.

До этого замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Белоруссии очень просто наладить отношения с Варшавой, это потребует всего нескольких шагов. Так он отреагировал на слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что необходимо улучшить отношения с польской стороной, поскольку страны являются соседями, «а соседей не выбирают».

Он добавил, что у Польши нет никаких враждебных намерений по отношению к Белоруссии. Яблонский подчеркнул, что Варшаве не нужны плохие отношения с Минском.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

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