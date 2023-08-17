Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что пока не переехала насовсем в Россию

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что она пока не переехала насовсем в Россию, но занимается этим вопросом, передает РИА Новости.

«Я бы хотела», — сказала экс-министр иностранных дел на вопрос о том, приобрела ли она дом в РФ.

Она обратила внимание, что сняла небольшой дом в деревне в Рязанской области.

«Это единственное, что мне удалось найти», — сказала Кнайсль.

Она заявила, что сейчас ей необходимо найти дом и переехать.

«Это должен быть подходящий дом, в котором можно будет жить с большим количеством питомцев — в Ливане у меня пони, лошади, у меня также много собак», — продолжила дипломат.

Она также указала, что сейчас преподает в Санкт-Петербургском государственном университете. По словам Кнайсль, недавно ей предложили управлять одним из научных центров вуза.

До этого Кнайсль заявила, что ей нравится жить в русской деревне, а также что местные жители приняли ее хорошо.

Ранее сообщалось, что Кнайсль поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области.

18 августа 2018 года президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу Кнайсль, на которой станцевал с ней, после чего австрийский министр сделала реверанс российскому лидеру. Западные СМИ сочли это как знак подчинения.

Ранее Кнайсль заявила, что на родине ее считают российским олигархом.