Путин присвоил главе парламента Чечни звание генерал-майора МВД

Президент России Владимир Путин присвоил своим указом председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову звание генерал-майора МВД РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что таким образом российский лидер «в очередной раз высоко оценил успехи» команды Кадырова.

По словам Кадырова, сейчас, помимо «плодотворной деятельности» в чеченском парламенте, Даудов «грамотно и эффективно» курирует работу регионального оперативного штаба по проведению специальной военной операции (СВО).

Даудов в разные годы был начальником ОВД по Шалинскому району Чечни, руководителем администрации главы и правительства республики. Он занимает пост главы чеченского парламента с 2015 года. В 2007 году Даудову присвоили звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

Ранее Путин присвоил звания Героя труда пяти россиянам.

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До этого президент РФ подписал указ о присвоении командующим Восточным и Западным военными округами Рустаму Мурадову и Евгению Никифорову звания генерал-полковника.

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