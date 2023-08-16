Саркози заявил, что ЕС надо прояснить стратегию по Украине

Бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro заявил, что Евросоюз не может более придерживаться идеи «вести войну, не вступая в нее» и должен перейти на путь дипломатии.

По его словам, Евросоюзу необходимо взять на себя смелость и выйти из тупика, потому что интересы Европы не совпадают с интересами США.

«Мы должны прояснить нашу стратегию, особенно если конфликт затянется. Дипломатия, дискуссия, переговоры остаются единственным способом найти приемлемое решение», — заявил Саркози.

Он добавил, что намерение действующего президента Франции Эммануэля Макрона поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным «было хорошим», но с сожалением отметил, что французский политик из-за давления стран Восточной Европы не довел его до конца.

Также Саркози отметил, что ему говорят, будто Путин больше не тот, каким он его знал, но экс-президент в этом сомневается.

Кроме того, бывший президент Франции заявил, что считает иллюзорным возврат Крыма в состав Украины.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что РФ и Украине придется сесть за стол переговоров.