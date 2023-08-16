В США заявили о попадании Зеленского в безвыходную ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский попал в безвыходную ситуацию из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его ход может привести к трениям в руководстве страны, сообщает издание Newsweek.

Отсутствие серьезных результатов контрнаступления ВСУ усилило дебаты в высшем политическом руководстве Украины, передает Newsweek со ссылкой на источники. Ряд чиновников выступает за закрепление «ограниченных успехов» и подготовку к ожидаемому наступлению ВС РФ, другие, в том числе Валерий Залужный, настаивают на продолжении активных боевых действий, говорится в тексте.

«Среди украинского руководства определенно есть некоторые разногласия по поводу военной стратегии», — сказал источник, близкий к украинскому правительству, говоривший с Newsweek.

Зеленский признал, что долгожданное контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы». Теперь перед ним стоит выбор: «пойти ва-банк» и рискнуть всем в продолжении контрнаступления или сократить потери в рядах ВСУ и смириться с крупным политическим поражением, пишет издание.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Об этом он сообщил на XI Московской конференции по международной безопасности.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ назвал условие, при котором Украине придется сдаться.