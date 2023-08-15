Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал глобальную цель западных биолабораторий

Военный эксперт Крапивник: цель западных биолабораторий — контроль населения

close
100%
Global Look Press

Военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Tsargrad.tv назвал глобальную цель западных биолабораторий, которые разбросаны по всему миру. По его словам, Западу важно контролировать население, в том числе с помощью эпидемий.

«В Европе большие экономические проблемы, идут бесконечные демонстрации. Во время пандемии ковида все было спокойно, все закрылись в своих домах. Как им нужно, так и делают. В военное время это сложно продавать. Им нужно как-то контролировать население», — сказал Крапивник.

Он добавил, что те вакцины, которые Запад создавал во время пандемии коронавируса подняли смертность среди молодых мужчин в шесть раз. По его словам, это говорит о том, что с помощью прививок можно как контролировать население, так и, с другой стороны, резко его уменьшать.

Тем временем, кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что американцы создавали биологические лаборатории на Украине в рамках программ по биооружию.

Ранее Минобороны РФ обвинило США в халатном отношении к опасными патогенам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях