Военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Tsargrad.tv назвал глобальную цель западных биолабораторий, которые разбросаны по всему миру. По его словам, Западу важно контролировать население, в том числе с помощью эпидемий.

«В Европе большие экономические проблемы, идут бесконечные демонстрации. Во время пандемии ковида все было спокойно, все закрылись в своих домах. Как им нужно, так и делают. В военное время это сложно продавать. Им нужно как-то контролировать население», — сказал Крапивник.

Он добавил, что те вакцины, которые Запад создавал во время пандемии коронавируса подняли смертность среди молодых мужчин в шесть раз. По его словам, это говорит о том, что с помощью прививок можно как контролировать население, так и, с другой стороны, резко его уменьшать.

Тем временем, кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что американцы создавали биологические лаборатории на Украине в рамках программ по биооружию.

Ранее Минобороны РФ обвинило США в халатном отношении к опасными патогенам.