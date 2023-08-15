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Нарышкин заявил, что власти США оторвались от остального мира

Глав СВР Нарышкин заявил о растущей оторванности властей США от остального мира

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что оторванность администрации Соединенных Штатов от реальности все больше нарастает. Его слова с XI Московской конференции по международной безопасности приводит ТАСС.

«Пожалуй, главная проблема Вашингтона — это его стремительно растущая оторванность от реальности», — сказал он.

По его словам, американские элиты живут в «радужном мире, где США по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете».

Нарышкин отметил, что Вашингтон пытается заставить других делать то, во что сам не верит.

До этого директор Службы внешней разведки РФ заявил, что образ разведчика Максима Исаева-Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова в культовом телесериале «Семнадцать мгновений весны» повлиял на выбор профессии многими отечественными разведчиками. Директор СВР также признался, что, когда начинал работу в разведке, как и его молодые коллеги, находился под влиянием этого «пронзительного образа».

Ранее Нарышкин рассказал об условиях для переговоров по Украине.

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