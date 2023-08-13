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Сближение России и Ливана может уменьшить влияние США на Ближнем Востоке

Newsweek: сближение России и Ливана уменьшает влияние США на Ближнем Востоке

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Kathy Willens/AP

Сближение России и Ливана может уменьшить влияние США на Ближнем Востоке, пишет газета Newsweek.

По мнению издания, при сближении с Ливаном Россия может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам.

Также российские компании могут получить более широкий доступ к энергетическому сектору и природным ресурсам Ливана, что включает в себя запуск совместных проектов.

Ранее посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар сообщил, что власти республики и РФ работают над запуском прямого авиасообщения между двумя странами, которое было прервано из-за антироссийских санкций, введенных Западом.

Он обратил внимание, что сегодня в Бейрут россияне могут добраться только стыковочными рейсами с пересадкой в Стамбуле или в ряде стран Персидского залива, к примеру ОАЭ, Бахрейн, Катар.

При этом он указал, что не может сообщить конкретные сроки, когда это может произойти.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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