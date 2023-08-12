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В США заявили о подарке Белого дома для Путина

Hill: необъективная оценка сил ВСУ администрацией Байдена стала подарком Путину

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Sofiia Gatilova/Reuters

Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что просчеты президента США Джо Байдена при подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и последующее разочарование Запада его результатом могут сыграть на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает The Hill.

Хумински отмечает, что с самого начала аналитическая база для украинского контрнаступления была сфальсифицирована. По его мнению, существующая политическая динамика в Соединенных Штатах и Европе является бесценной для российской стороны, а аналитические слабости Вашингтона Москва может использовать в своих интересах. 

Эксперт считает, что ошибки администрации президента США, а также провал контрнаступления ВСУ могут привести к расколу среди союзников.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление украинских Вооруженных сил идет медленно, в частности, из-за мощной обороны России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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Контрнаступление Украины
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