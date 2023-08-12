Посол Антонов оценил новые санкции США против России

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что очередной всплеск антироссийской санкционной активности США свидетельствует о провальности их ограничительной политики и попытках американской администрации сгладить нарастающее недовольство этим внутри собственной страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, таким образом администрация президента США хочет сгладить нарастающую в стране критику о правильности ограничительной политики Белого дома.

«Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось. Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда», — утверждает Антонов.

11 августа США внесли основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана и еще одного крупного акционера кредитной организации Петра Авена в санкционные списки. Также в них был внесен еще один акционер-основатель инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев и одно юрлицо — Российский союз промышленников и предпринимателей.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.