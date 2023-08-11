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Лукашенко высказался против разрыва отношений с Западом

Лукашенко заявил, что Белоруссии нельзя терять отношения со странами Евросоюза

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против разрыва отношений республики с западными странами. Об этом он заявил на встрече с представителями трудовых коллективов, расположенных на территории национального аэропорта Минск, передает агентство «БелТА».

В данный момент Белоруссия живет прежде всего за счет Востока — России и Китая, при этом не стоит забывать о высокотехнологичном Западе, отметил он.

«Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», — сказал белорусский лидер, подчеркнув, что республика готова развивать отношения с ЕС, но с учетом ее собственных интересов.

По его словам, Белоруссия готова хоть завтра принять у себя западные авиакомпании и не собирается ни с кем воевать.

Ранее Лукашенко обвинил Запад в желании вычеркнуть конкурентов из мирового спорта.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

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