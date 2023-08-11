Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кандидат в президенты США пригрозил вторжением в Мексику

Кандидат в президенты США Десантис допустил вторжение в Мексику из-за картелей

close
100%
Lynne Sladky/AP

Кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Десантис пообещал использовать любую силу для борьбы с мексиканскими наркокартелями, передает The Hill. По его словам, в случае победы на выборах 2024 года он постарается полностью уничтожить эту угрозу с помощью властей Мексики или без нее.

«Мы имеем право привлечь их к ответственности, и это не только в том случае, если они случайно пересекут нашу границу. Если Мексика не собирается помогать нам в этом, что ж, тогда нам придется делать то, что мы должны делать», — отметил Десантис.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он использовать беспилотники против картелей на мексиканской территории, политик добавил, что США оставляют за собой право защищать свою страну. Десантис подчеркнул, что картели вторгаются на американскую территорию, нанося урон гражданам государства, подобно «иностранной террористической организации».

Ранее в США предложили начать военную операцию против картелей из Мексики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях