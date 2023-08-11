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Польская газета назвала «одну из самых больших проблем Украины»

Rzeczpospolita: проблемой Украины является неспособность решать свою судьбу

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Основная проблема Украины заключается в том, что страна слишком зависит от внешних факторов и не может самостоятельно решать свою судьбу, пишет польская газета Rzeczpospolita.

«Одна из самых больших проблем Украины (...) заключается в том, что она не может сама решать свою судьбу», — пишут авторы статьи.

Обозреватель добавил, что Киев попал в зависимость от поставок западных вооружений и тем самым лишился самостоятельности.

В публикации говорится, что возможность решить судьбу украинского конфликта будет в руках президента России Владимира Путина, также на исход ситуации может повлиять и смена политических сил в Евросоюзе и США.

До этого польский журналист Лукаш Важеха прокомментировал вероятность вступления Украины в Евросоюз.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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