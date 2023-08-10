Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что НАТО серьезно беспокоят неудачи контрнаступления ВСУ, передает РИА Новости.

«Провалившееся украинское контрнаступление всерьез обеспокоило НАТО», — заявила Ковитиди.

По словам Ковитиди, США и возглавляемая ими коалиции питают милитаристские намерения, что демонстрирует скопление вооруженной техники у границ РФ. При этом сенатор выразила уверенность в том, что Польша ведет подготовку к оккупации Западной Украины.

Ковитиди заявила, что сосредоточенные у границ РФ и Белоруссии «360 000 военных, 8000 единиц техники и 650 самолетов и вертолетов» свидетельствуют о подготовке Польши к наступлению.

«НАТО готовится к войне, все это создает серьезные риски союзной безопасности, которые надо предвидеть, для того, чтобы в последующем нейтрализовать», — заявила она.

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