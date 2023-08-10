Мятежники Нигера встретились с новым премьером страны

Лидер мятежников Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился в среду с новым премьер-министром страны Али Ламином Зейном, назначенным Национальным советом спасения родины (НССР) — центральным органом власти после переворота. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что встреча прошла в президентском дворце в Ниамее.

По словам Зейна, он был рад встретиться с генералом. Новый премьер Нигера выразил Тчиани свою благодарность за назначение на должность.

НССР, председателем которого является Тчиани, назначил 58-летнего экономиста и бывшего министра финансов Зейна премьер-министром 7 августа.

До этого смещенный в результате военного переворота президент Нигера Мохамед Базум заявил, что мятежники содержат его в плохих условиях и лишили всех контактов с людьми.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.