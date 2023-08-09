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В США предсказали создание анклава Польши и Латвии на Украине

Полковник Макгрегор предсказал создание польско-литовского анклава на Украине

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Dan Neal/U.S. Army

Польша и Латвия могут воспользоваться затруднительным положением Киева на поле боя и оккупировать территорию Западной Украины, создав там анклав. Такую точку зрения выдвинул бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале Judging Freedom.

«Самый вероятный сценарий развития конфликта на Украине заключается в том, что Польша и Латвия войдут на территорию западной Украины», — сказал бывший военный.

Макгрегор спрогнозировал, что польско-латвийское объединение может продвинуться вглубь территории республики более чем на 300 км в целях формирования там собственного анклав.

До этого Дуглас Макгрегор заявил, что в конфликте на Украине наступил переломный момент, так как Киев находится на грани полного краха. Он добавил, что у Вооруженных сил Украины сейчас есть серьезные проблемы: обученные НАТО подразделения были практически уничтожены, неудачные атаки в ходе контрнаступления «выдавили последние соки».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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