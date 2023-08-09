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Путин и Зеленский могут встретиться на конференции ООН по климату в ноябре

Президент ОАЭ Нахайян обсудил идею встречи Путина и Зеленского в ноябре

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РИА Новости/AP

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться на конференции ООН по климату, которая пройдет в Дубае в ноябре-декабре. Об этом сообщает РИА Новости.

Организатором встречи может выступить президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян. Сообщается, что он обсудил эту идею с папой Римским и уведомил о плане президента США Джо Байдена.

Официального подтверждения об участии Путина и Зеленского в конференции не было ни от одной из сторон.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что компромиссных позиций в виде прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может. Он счел единственным базовым «переговорным фундаментом» формулу мира Зеленского.

По мнению политика, решить конфликт на Украине возможно лишь выводом «российских войск за границы в 1991 году», а «Минск-3» лишь продлит военные действия в будущем.

Осенью 2022 года украинский лидер заявил, что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из 10 пунктов. В их числе: обеспечение ядерной безопасности, обмен военнопленными по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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