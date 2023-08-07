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В МИД КНР заявили о независимой позиции по Украине

Глава МИД КНР заявил Лаврову о независимой позиции Китая по Украине

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Tyrone Siu/Reuters

Глава МИД КНР Ван И заявил российскому коллеге Сергею Лаврову о независимой позиции Китая по Украине, передает «Центральное телевидение Китая».

«Мы прилагаем усилия для того, чтобы найти политический путь ее урегулирования», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Китай готов принять участие в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине.

По данным экспертов, КНР «приняла активное участие и положительно отнеслась к идее проведения третьей встречи на таком уровне».

Агентство Bloomberg писало, что во Франции выразили надежду, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию на Украине получится организовать до саммита G20, который состоится 9-10 сентября в Индии.

6 августа в Джидде завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. В Киеве назвали переговоры «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал «разобраться» с тем, что происходило на встрече.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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