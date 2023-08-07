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Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Китая

Лавров и Ван И по телефону обсудили украинский кризис

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И, во время которого они обсудили ряд актуальных вопросов, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в МИД России, стороны затронули ряд «горячих» региональных тем, в том числе украинский кризис.

Лавров и Ван И высоко оценили поступательное развитие отношений между двумя странами, их устойчивость и позитивную динамику в условиях глобальной геополитической нестабильности.

«Особое внимание было уделено двусторонней повестке в части реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне», — сказано в сообщении.

Как заявили в дипведомстве РФ, сторонами «было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока» в отношении Российской Федерации и КНР, «попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов».

Также Лавров и Ван И положительно оценили взаимодействие двух государств в международных организациях, включая ООН, БРИКС и ШОС, указали в МИД.

До этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Китай может способствовать установлению мира на Украине, однако не выступать посредником в этом процессе.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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