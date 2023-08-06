Генсек ООН заявил о «нависшей над миром тени ядерной войны»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, заявил, что тень ядерной войны вновь нависла над миром.

«Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения», — зачитала речь генсека его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Также в сообщении говорится о росте недоверия и разрозненности.

Кроме этого, Гутерриш призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия и указал, что это является одной из главных целей ООН. Он называл это единственным путем, способным исключить риск ядерной войны.

6 августа в Хиросиме началась церемония памяти жертв бомбардировки.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу года число жертв возросло до 140 тыс. из-за погибших в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс.

Ранее Медведев назвал применение ядерного оружия быстрым способом завершить любую войну.