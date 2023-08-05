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Премьер Нигера надеется на мирное решение конфликта с мятежниками

Премьер Нигера Махамаду надеется на мирное решение конфликта с мятежниками

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Stephanie Lecocq/Reuters

Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который находится за пределами государства, заявил, что надеется на мирное урегулирование конфликта в стране, однако пока не наблюдается положительной реакции мятежников на заявления Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Его словам передает катарский телеканал Al Jazeera.

«Мы надеемся достичь решения путем переговоров, но пока нет положительного ответа (от мятежников. — «Газета.Ru») на запросы ЭКОВАС», — сказал Махамаду.

Он также отметил, что доверяет экспертам ЭКОВАС даже в случае военного вмешательства. Чиновник добавил, что если нынешний переворот в Нигере будет успешным, то это может стать причиной для новых мятежей.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что военная интервенция является вполне реальным сценарием для Нигера, где наблюдается попытка государственного переворота. По ее словам, речь идет о возможной операции государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), если путчисты не остановят мятеж.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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