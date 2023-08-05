В ООН прокомментировали сообщения об атаке на российский танкер

ООН заявила, что стороны украинского конфликта должны избегать шагов, ведущих к эскалации. Таким образом в организации прокомментировали сообщения о подрыве российского танкера в Керченском проливе для ТАСС.

В организации подчеркнули, что не могут подтвердить или опровергнуть сообщения о подрыве танкера, но подтвердили осведомленность о предполагаемом инциденте.

«Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — заявили в ООН.

Ранее Росморречфлот сообщил, что гражданский танкер «Сиг» получил пробоину после атаки дрона ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».