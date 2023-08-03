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Песков: Россия делала все, чтобы не допустить войны

Песков: РФ делала все, чтобы не допустить войны и отстоять права Донбасса

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация «делала все, чтобы не допустить войны», когда на Украине произошел государственный переворот. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с участниками смены «Убеждать», организованной «Диалогом» и «Мастерской новых медиа» на форуме «Территория смыслов», его цитирует ТАСС.

По словам представителя Кремля, после госпереворота на Украине в 2014 году в этой стране «начали поднимать голову националисты». Он указал, что Донбасс «не захотел с ними жить, когда понял», что их власть «устанавливается». Песков назвал это «очень сложным моментом».

«Россия делала все, чтобы не допустить войны, Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса», — сказал он.

Ранее Песков говорил, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

До этого Путин заявил, что целью СВО, прежде всего, является защита людей и России.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в США заявили, что Украине не на что надеяться в ходе СВО.

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Операция на Украине
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