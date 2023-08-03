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Африка призвала разблокировать находящиеся в портах ЕС российские удобрения

Страны Африки выступили за скорейшую разблокировку в портах ЕС удобрений из РФ

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил на брифинге для журналистов, что страны Африки выступают за скорейшую разблокировку российских удобрений, находящихся в портах Европейского союза, передает ТАСС.

«Государства Африки, включая ЮАР, добиваются быстрейшего решения всех вопросов с тем, чтобы заблокированные в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений поступили на мировой рынок, в том числе и в Африку», — сказал он.

Магвенья также указал, что вопрос о необходимости как можно скорее разблокировать в портах ЕС российские удобрения обсуждался на прошедшем в Санкт-Петербурге саммите Россия — Африка.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что западные страны создавали препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений странам Африки. Об этом он сообщил на пленарной сессии саммита и экономического форума Россия — Африка.

До этого Путин заявил, что в этом году Россия снова ожидает рекордный урожай и готова заменить украинское зерно, которое ранее поставлялось в рамках зерновой сделки, безвозмездно или на коммерческой основе.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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