В МИД РФ предупредили о последствиях в случае вступления Украины в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что вступление Украины в НАТО или предоставление ей каких-либо гарантий безопасности приведут к неконтролируемым последствиям.

«Все то, что можно будет приравнять к членству в этой организации (НАТО. — «Газета.Ru»), существенно осложнит ситуацию вокруг украинского кризиса, приведет к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире», — сказала дипломат.

31 июля Госдепартамент подтвердил начало на этой неделе переговоров США с Украиной по гарантиям безопасности. При этом Вашингтон не анонсировал, какие гарантии может получить Украина после переговоров. Известно, что они касаются оборонных обязательств.

12 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что лидеры стран «Большой семерки» G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о поддержке Украины, содержащее гарантии безопасности для страны. До этого страны «Большой семерки» согласовали совместные рамки предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине. В совместной декларации G7 говорится, что страны объединения увеличат поставку Украине вооружений, а также ускорят обмен разведданными и расширят подготовку военных.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль оценит итоги проходящего саммита НАТО в Вильнюсе после его завершения. Гарантии безопасности Украины от стран «Большой семерки» (G7) до вступления в альянс там считают потенциально опасными.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.