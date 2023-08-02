Издание Washington Examiner обвинило украинские власти в хамстве и неблагодарности за иностранную помощь. Политологи журнала написали, что Киев демонстрирует агрессивное поведение в отношении западных союзников вместо признательности.

«Украина продолжает хамить в сторону Запада, несмотря на продолжающуюся иностранную помощь», — уточнили авторы материала.

Политические аналитики издания предрекли, что оскорблениями партнеров Украина может добиться ответной реакции — сокращения траншей в будущем.

1 августа Киев возмутили слова польского министра Марчина Пшидача о неблагодарности. Из-за заявления чиновника посла Варшавы Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.