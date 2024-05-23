Концерт Стаса Михайлова снова отменили в Екатеринбурге

Концерт народного артиста России Стаса Михайлова в Екатеринбурге снова отменили. Об этом сообщает местное издание «Наша газета».

Выступление артиста должно было состояться 6 апреля, но после было перенесено на 21 мая. Теперь мероприятие перенесли снова — на 26 октября. Как рассказали представители площадки «Екатеринбург-ЭКСПО», все билеты остаются действительными для новой даты, а те, кто не сможет посетить концерт в эту дату, могут оформить возврат средств.

Ранее Михайлов высказался о раскритиковавшей его народной артистке СССР Алле Пугачевой.

Михайлов предположил, что Пугачева не смогла достойно уйти со сцены, в связи с чем испытывает личностные трудности. Он также рассказал, когда перестанет выступать сам.

Ранее продюсер назвал главные хиты Ольги Бузовой.