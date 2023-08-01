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США не планируют эвакуацию своих граждан из Нигера

Белый дом: США пока не планируют эвакуацию своих граждан из Нигера

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Pexels

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США пока не планируют эвакуацию своих граждан из Нигера, передает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты не видят каких-либо признаков прямых угроз своим гражданам или американским объектам в этой африканской стране.

«Поэтому мы не меняли своей позиции относительно присутствия в Нигере в настоящее время», — сказал Кирби.

Кирби указал, что власти СШП продолжают «ежечасно» следить за ситуаций в Нигере.

Он также заявил, что в Вашингтоне не готовы «спекулировать» о потенциальном силовом варианте урегулирования конфликта в этом государстве.

«Мы все еще считаем, что есть окно возможности для дипломатии, и именно на этом мы сейчас сфокусированы», — отметил Кирби.

При этом он сказал, что дипломатическое окно постепенно сужается.

Также Кирби подчеркнул, что Соединенные Штатаы не видят никаких признаков вмешательства России в события в Нигере.

1 августа глава МИД Италии Антонио Таяни вслед за Францией объявил об эвакуации итальянских граждан из Нигера.

До этого захвативший власть в Нигере в результате военного переворота нацкомитет по спасению страны объявил, что свергнутое правительство страны обратилось к Франции с просьбой о военной интервенции с целью освободить задержанного президента страны Мохаммеда Базума.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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