В МИД России прокомментировали дипломатический скандал между Польшей и Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Украины и вызов польского посла в украинский МИД.

«Знаете, это как волк, который говорит овце: ты бы начала ценить, что из всей отары я выбрал именно тебя на ужин. И тут овца, хоть и паршивая, стала догадываться, что это будет ужин не на двоих», — пишет Захарова.

Она предположила, что в Киеве понимают, что за польскую помощь оружием, бронетехникой, авиацией и деньгами придется «платить» регионами Западной Украины.

Ранее посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в министерство иностранных дел Украины после того, как министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил о неблагодарности Киева в ответ на помощь со стороны Варшавы.

В украинском ведомстве утверждают, что внешняя политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между народами Украины и Польши.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.