Путин в Кремле провел встречу с Матвиенко

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что Матвиенко доложила Путину о результатах работы верхней палаты российского парламента в ходе весенней сессии.

«Мы рассмотрели, одобрили порядка 500 законов, и, что очень важно, выросла активность сенаторов: 70 (законов. — «Газета.Ru») были либо инициированы сенаторами, либо приняты с участием других участников законодательной инициативы», — сказала председатель Совфеда РФ.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Государственная дума за весеннюю сессию приняла 500 законов. Спикер Госдумы отмечал, что для этого в том числе приняли закон, фактически приравнивающий поляков к украинцам, предоставив им те же права — они могут находиться на территории страны без разрешений, а также трудоустраиваться, проходить обучение, получать медобслуживание и даже некоторые выплаты.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.