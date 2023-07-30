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Путин заявил, что все достигнутые со странами Африки договоренности будут исполняться

Путин: все достигнутые с лидерами стран Африки договоренности будут исполняться

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что все договоренности, которые были достигнуты на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться, передает РИА Новости.

«Благодаря нашей дружбе, нашим отношениям мы смогли с вами провести эти мероприятия в течение трех дней, и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все о чем договорились, все будем исполнять», — сказал глава РФ, прощаясь с лидерами африканских государств после совместного посещения Кронштадта.

В воскресенье президент России Владимир Путин вместе с африканскими лидерами, которые присутствовали на Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, посетили Кронштадт.

28 июля Путин дал высокую оценку итогам саммита Россия — Африка.

Российский лидер выразил уверенность, что достигнутые на саммите результаты создадут хорошую основу для углубления партнерства России и Африки.

На этой неделе зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка состоялся в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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