Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит в РФ

Глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что делегациям стран Африки пытались помешать добраться до саммита в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Многие хотели, чтобы этот саммит провалился. Даже мы столкнулись с огромными сложностями, пока ехали сюда», — сказал Сассу-Нгессо.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия и Республика Конго в рамках саммита Россия — Африка намерены подписать меморандум о совместном строительстве нефтепродуктопровода. По его словам, министерство ждет конструктивного диалога на саммите, так как в различной степени проработки сейчас находится более 30 перспективных проектов ТЭК с российским участием по нефтегазу и электроэнергетике в 16 африканских странах.

Шульгинов обратил внимание, что у российских компаний уже есть положительный опыт строительства и реконструкции трубопроводов в Алжире, компетенции в этой сфере собираются применить и в других африканских странах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об увеличении товарооборота с Африкой.