Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит в РФ

Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути на саммит с Россией

Глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что делегациям стран Африки пытались помешать добраться до саммита в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Многие хотели, чтобы этот саммит провалился. Даже мы столкнулись с огромными сложностями, пока ехали сюда», — сказал Сассу-Нгессо.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия и Республика Конго в рамках саммита Россия — Африка намерены подписать меморандум о совместном строительстве нефтепродуктопровода. По его словам, министерство ждет конструктивного диалога на саммите, так как в различной степени проработки сейчас находится более 30 перспективных проектов ТЭК с российским участием по нефтегазу и электроэнергетике в 16 африканских странах.

Шульгинов обратил внимание, что у российских компаний уже есть положительный опыт строительства и реконструкции трубопроводов в Алжире, компетенции в этой сфере собираются применить и в других африканских странах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об увеличении товарооборота с Африкой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях