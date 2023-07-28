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Путин подвел итоги саммита Россия — Африка

Путин высоко оценил итоги саммита Россия — Африка

Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку итогам саммита Россия — Африка. Его слова на втором пленарном заседании мероприятия передает ТАСС.

Российский лидер выразил уверенность, что достигнутые на саммите результаты создадут хорошую основу для углубления партнерства России и Африки.

По словам Путина, в подготовленных по итогам саммита документах содержатся положения о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности, а также об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Президент также указал, что к принятию готов план действий «Форума партнерства Россия — Африка» на период с 2023 по 2026 годы.

До этого Путин заявлял о сохранении высокого уровня взаимодействия между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой (ЦАР).

Второй саммит и экономический форум Россия – Африка состоялся в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс».

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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