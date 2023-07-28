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В Турции заявили об отказе Путина от переговоров по зерновой сделке с Эрдоганом

WSJ: Путин проигнорировал просьбы Эрдогана о переговорах по зерновой сделке

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин проигнорировал просьбы главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить возобновление зерновой сделки. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатические источники.

По их информации, телефонный разговор, на котором настаивал турецкий лидер, пока не состоялся. Официальные лица Турции продолжают настаивать на проведении диалога по другим каналам.

Как заявила бывший высокопоставленный дипломат, работавшая в посольстве Турции в Москве, Гулру Гезер, она не считает, что «Путин доверяет Эрдогану так сильно, как раньше». По ее мнению, российская сторона и особенно Кремль «ставят под сомнение образ мышления» турецкого президента. Гезер также назвала необычным тот факт, что российский лидер «не отвечают на звонки (от глав иностранных государств)».

Ранее Эрдоган выразил надежду подробно обсудить данный вопрос с Путиным и обеспечить продолжение зерновой сделки.

До этого первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит семь условий.

Ранее в Евросоюзе потребовали возобновить зерновую сделку.

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