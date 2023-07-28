Путин рассказал об отношениях России и Египта

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка заявил, что отношения Российской Федерации и Египта носят стратегический характер. Трансляция саммита ведется в Telegram-канале Кремля.

«По факту жизни отношения между Египтом и Россией носят действительно стратегический характер и в области политики, и в области экономики. У нас много больших общих проектов», — сказал он.

Также Владимир Путин сообщил о сохранении высокого уровня взаимодействия между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой (ЦАР). Российский лидер отметил, что государства имеют много возможностей для сотрудничества.

До этого глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Африки в совместном создании спутников, сообщили «Известия».

Ранее Путин написал статью об Африке.