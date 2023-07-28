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Путин пообещал выделить на развитие африканских стран $90 млн

Путин: сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет $23 млрд

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выделит на развитие африканских стран $90 млн. Об этом он сообщил на заседании саммита Россия — Африка, передает «Интерфакс».

По его словам, общая сумма списанной задолженности Африки составляет $23 млрд.

Путин добавил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком продовольственных товаров, продолжит эти поставки в нуждающиеся страны и регионы.

Ранее Путин на саммите Россия – Африка заявил, что в России ожидается рекордный урожай зерновых и страна готова поставить ряду стран Африки продовольствие бесплатно.

По словам президента, в первой половине 2023 года Россия экспортировала в Африку 10 млн тонн зерновых, а в ближайшие три-четыре месяца страна готова поставить особо нуждающимся странам, то есть Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Мали, ЦАР и Эритрее по 25-50 тыс. тонн зерна бесплатно.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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