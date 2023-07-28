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Путин планирует встретиться с лидерами ЦАР и Камеруна

Путин намерен встретиться с лидерами ЦАР и Камеруна на саммите Россия — Африка

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин в рамках второго дня саммита Россия — Африка продолжит серию встреч с главами африканских стран. Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, ожидается, что 28 июля глава государства проведет встречи с лидерами Центральноафриканской Республики (ЦАР), Камеруна, Сенегала и Эритреи.

Кроме того, на 28 июля запланированы переговоры российского лидера с председателем президентского совета Ливии и дополнительное выступление на форуме.

Накануне Путин сообщил, что Россия соберет в нынешнем сезоне рекордный урожай зерновых и готова бесплатно поставить до 5 тыс. тонн беднейшим африканским странам. Он назвал важным переход в сделках на национальные валюты, включая рубль. Глава МИД Уганды рассказал о планах лидеров стран Африки повторно посетить Украину. Президент Союза Коморских Островов призвал услышать претензии России к выполнению условий зерновой сделки. «Газета.Ru» собрала яркие высказывания первого дня форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин африканской поговоркой охарактеризовал свое видение отношений с Африкой.

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