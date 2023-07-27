Руководство французской компании обвинили в продаже технологий России и Китаю

Во Франции по обвинению незаконной передаче технологий России и Китаю были задержано бывшее руководство компании Ommic, сообщает газета Parisien.

По данным издания, французской разведке было известно о влиянии китайцев на Ommic, но лишь спустя год после начала украинского конфликта, в марте 2023 года, спецслужбами было принято решение о задержании и допросе девяти членов руководства компании. Расследование осуществляет Национальная антитеррористическая прокуратура, занимающаяся, в частности, вопросами распространения оружия массового поражения.

В итоге, четырем французам и двум гражданам Китая были предъявлены обвинения. В частности, 74-летний экс-генеральный директор Ommic и гражданин КНР обвиняются в передача иностранной державе технологий, документов и досье, способных нанести ущерб национальным интересам Франции. За такое преступление предусмотрено наказание до 15 лет тюрьмы. Следствием было выяснено, сообщает газета, что компания осуществляла поставки значительного количества чипов, имеющих двойное назначение, в Китай и Россию.

В настоящее время, власти Франции приостановили деятельность Ommic, конфисковав десятки миллионов евро с ее счетов. При этом, утверждает издание, американская компания Macom, также специализирующаяся на производстве полупроводников, вела переговоры о выкупе активов Ommic. Сделка, обошедшаяся американцам в 38 млн евро, была завершена в июне 2023 года.

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