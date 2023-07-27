Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Руководство французской компании обвинили в продаже технологий России и Китаю

Parisien: руководство французской компании Ommic обвинили в продаже технологий в РФ и КНР

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Во Франции по обвинению незаконной передаче технологий России и Китаю были задержано бывшее руководство компании Ommic, сообщает газета Parisien.

По данным издания, французской разведке было известно о влиянии китайцев на Ommic, но лишь спустя год после начала украинского конфликта, в марте 2023 года, спецслужбами было принято решение о задержании и допросе девяти членов руководства компании. Расследование осуществляет Национальная антитеррористическая прокуратура, занимающаяся, в частности, вопросами распространения оружия массового поражения.

В итоге, четырем французам и двум гражданам Китая были предъявлены обвинения. В частности, 74-летний экс-генеральный директор Ommic и гражданин КНР обвиняются в передача иностранной державе технологий, документов и досье, способных нанести ущерб национальным интересам Франции. За такое преступление предусмотрено наказание до 15 лет тюрьмы. Следствием было выяснено, сообщает газета, что компания осуществляла поставки значительного количества чипов, имеющих двойное назначение, в Китай и Россию.

В настоящее время, власти Франции приостановили деятельность Ommic, конфисковав десятки миллионов евро с ее счетов. При этом, утверждает издание, американская компания Macom, также специализирующаяся на производстве полупроводников, вела переговоры о выкупе активов Ommic. Сделка, обошедшаяся американцам в 38 млн евро, была завершена в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что постпреды Европейского Союза на заседании в Брюсселе согласовали продление действия персональных санкций против РФ на фоне ситуации на Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях