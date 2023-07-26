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Президент Нигера отказывается подписать под давлением мятежников документ об отставке

Президент Нигера Базум отказывается подписывать под давлением мятежников документ о своей отставке

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Xinhua/Global Look Press

Президент Нигера Мохамед Базум отказывается подписывать под давлением мятежников документ о своей отставке, сообщает телеканал Al Hadath.

Базум был задержан президентской гвардией. Вооруженные силы Нигера выдвинули ультиматум гвардии, который был отвергнут мятежниками.

Ранее офис президента Нигера заявил в Twitter, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии.

В столице страны Ниамее солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец. В коммюнике добавили, что армия готова атаковать мятежных военных.

Портал Jeune Afrique назвал предполагаемой причиной мятежа намерения президента Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Источник агентства сообщил, что Нигер не участвует в саммите Россия-Африка, но это не связано с попыткой захвата военными президента страны.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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