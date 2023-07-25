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В Турции задумались о новой конституции

Эрдоган призвал к скорейшему принятию новой конституции Турции

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Olivier Matthys/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к скорейшему принятию новой конституции Турции, сообщает телеканал TRT.

«Мы не можем позволить себе встречать 100-летие провозглашения республики с конституцией, принятой после военного переворота. Мы хотим увенчать непростую победу в области правосудия, которую ведем с 2022 года, принятием гражданской, гарантирующей свободы и объединяющей всех конституцией», — заявил Эрдоган.

На встрече с представителями органов правосудия, Эрдоган сообщил о планах поднять этот вопрос на 28-м созыве турецкого парламента — Великого национального собрания.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из турне по странам Персидского залива заявил, что планирует визит в Ливию и не исключает посещения Египта.

По словам Эрдогана, арабские коллеги благодарили Турцию за нормализацию отношений с Каиром и обмен послами.

Ранее Эрдоган заявил, что ратификация вступления Швеции в НАТО зависит от действий Стокгольма.

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