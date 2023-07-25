Политолог оценил перспективы выдвижения Байдена на второй срок

Политолог и американист Константин Блохин заявил, что президент США Джо Байден вряд ли пойдет на второй срок и это понимают в стране, передает «Общественная служба новостей».

По мнению эксперта, если в результате расследования республиканцев Байдена не допустят к выборам в 2024 году, он сам будет этому только рад, так как важным фактором являются возраст нынешнего президента и состояние его здоровья.

Байден же будет продолжать убеждать свой демократический электорат в своих намерениях баллотироваться, уверен эксперт. При этом перспектива импичмента хозяину Белого дома не светит, считает Блохин, так как республиканцы сейчас «не так сильны и влиятельны» в конгрессе. Кроме того, ситуация такова, что у демократов нет явного кандидата на замену Байдену — например, такой харизматичный, как экс-президент Дональд Трамп.

До этого сам Байден заявил, что расследование против его семьи далеко не продвинется.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.