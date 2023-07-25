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Матвиенко объяснила, для чего Украине и НАТО нужна была зерновая сделка

Матвиенко: Украина, НАТО и США использовали зерновой коридор для совершения диверсий

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Umit Bektas/Reuters

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Украина, США и НАТО использовали зерновой коридор в рамках сделки для того, чтобы совершать диверсии против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Ни Украину, ни Вашингтон, ни НАТО не интересовала тема оказания помощи странам, нуждающимся в поддержке продовольствием, у них были другие цели. Цели были диверсионные, милитаристские, использовать зерновой коридор для диверсий, для террористических актов», — сказала Матвиенко.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что восстановление зерновой сделки, действие которой было прекращено 17 июля, без участия Москвы не представляется возможным. При этом, по словам дипломата, сейчас никаких переговоров о возобновлении соглашения с участием России не ведется.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о военных рисках при продлении зерновой сделки без участия России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что сделка «ушла в историю».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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