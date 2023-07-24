Генконсульству РФ в Казахстане разрешили встретиться с задержанным в стране Кислициным

Консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов сообщил, что власти Казахстана разрешили представителю российского ведомства провести встречу с гражданином РФ, сотрудником компании F.A.C.C.T. Никитой Кислициным, который был задержан казахстанскими властями 22 июня по запросу Соединенных Штатов, передает ТАСС.

По словам Оганова, сотрудники российского генконсульства с момента задержания Кислицина «незамедлительно» направили ноту для встречи с ним.

«Потом вдогонку мы направили еще одну ноту конкретно уже по встрече с российским гражданином. И только сегодня мы получили от них ответ, что в среду можно с ним встретиться», — рассказал консул-советник.

Дипломат добавил, что россиянин сейчас находится в СИЗО и 26 июля он намерен с ним встретиться.

До этого представитель генпрокуратуры Казахстана Нурдаулет Суиндиков заявил, что Россия и США подтвердили намерение требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алма-Ате сотрудника российской компании F.A.C.C.T. экс-главреда журнала «Хакер» Никиты Кислицина.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».