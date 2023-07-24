Президент ЮАР на саммите в Санкт-Петербурге планирует обсудить мирный план по Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на саммите в Санкт-Петербурге планирует обсудить мирный план по Украине, пишет газета Financial Times.

Рамафоса планирует провести переговоры о мирном плане, который он представил во время визитов в Киев и Москву в июне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что глава российского государства пообщается с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и представителями других стран на предстоящем саммите Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе.

Также Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет полноценно участвовать в дистанционном режиме на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится в южноафриканском Йоханнесбурге в конце августа.

19 июля представитель Кремля сообщал, что глава Российской Федерации принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».