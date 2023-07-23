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В ЮАР пытаются противодействовать Международному уголовному суду

В ЮАР заявили о проработке закона, позволяющего не арестовывать глав стран по ордеру МУС

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Генеральный директор южноафриканского Министерства иностранных дел Зане Дангор заявил, что правительство ЮАР принимает меры к проработке закона, позволяющего не арестовывать лидеров стран по ордеру Международного уголовного суда (МУС) для их беспрепятственного пребывания на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, практическая составляющая данного законопроекта относится к тем случаям, когда обвиняемый является гражданином страны, не признающей МУС.

В качестве примера он привел Великобританию, которая имеет похожий юридический акт, дающий властям страны право решения по аресту согласно ордеру МУС.

Дангор подчеркнул, что представители МИД ЮАР провели 97 встреч с представителями МУС, чтобы решить все вопросы по поводу обязательств страны перед судом.

До этого высокий суд ЮАР в Претории прекратил дело по иску оппозиционной партии «Демократический альянс», которая требовала арестовать президента России Владимира Путина по иску Международного уголовного суда (МУС), если бы он прибыл на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в августе текущего года.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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