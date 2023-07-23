В Госдепе США заявили, что не планируют снимать санкции с главы Минобороны Китая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне считают, что санкции против министра обороны Китая Ли Шанфу не являются препятствием для диалога между военными двух стран. Об этом он рассказал в интервью CNN.

По его словам, данные рестрикции не мешают контактам министров двух стран, практических препятствий нет.

«Это политическое решение, которое остается за Китаем, — вступать в контакты или нет», — заявил Блинкен.

Таким образом он ответил на вопрос о том, готов ли Вашингтон снять санкции с главы Минобороны КНР, чтобы побудить Пекин к диалогу между военными.

До этого глава китайского министерства обороны Ли Шанфу заявил, что противостояние КНР и Соединенных Штатов грозит вылиться в «невыносимую мировую катастрофу».

По мнению Ли, два государства имеют разные системы и отличаются во многих отношениях, но это не должно помешать обеим сторонам найти точки соприкосновения и общие интересы для развития двусторонних связей и налаживания партнерства.

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